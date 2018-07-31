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Горнолыжный курорт международного класса в Узбекистане откроется в декабре

Общество

Общая площадь будущего горнолыжного курорта Amirsoy составит 900 га

Ташкент, 31 июля 2018, 20:23 — REGNUM  Первый в Узбекистане горнолыжный курорт международного уровня планируется открыть в декабре 2018 года, сообщает 31 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Азиза Абдухакимова.

К декабрю в Бостанлыкском районе Ташкентской области планируется построить две канатные дороги протяженностью 3 км, 13 горнолыжных трасс протяженностью 12,3 км, городок из 21 строения и другие объекты. Общая площадь будущего горнолыжного курорта Amirsoy составит 900 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля узбекская компания Amirsoy Mountain Resort и PGI из Андорры подписали соглашение о координации строительства горнолыжного курорта международного класса.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания из Андорры построит в Узбекистане горнолыжный курорт

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Туризм
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