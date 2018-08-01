Чем обусловлен рост экспорта польских товаров в Россию?

Москва, , 09:28 — REGNUM В последние годы в Польше развивалась качественная логистическая инфраструктура, что отразилось на увеличении товарооборота между Польшей и Россией в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор подразделения Global Supply Chain FM Logistic Алексей Мисаилов. Он отметил, что рост экспорта в РФ составили в основном «традиционные» товары: бытовая химия, средства гигиены, текстильная продукция и другие потребительские товары.

«Из Польши в Москву товары чаще всего перевозят автомобильным транспортом, так как расстояние между двумя странами небольшое. Новые большие логистические хабы дают возможность вести торговлю с другими странами Европы, а также бывшими странами СНГ, включая Россию», — отметил он.

Мисаилов подчеркнул, что на сегодняшний день проблем с разрешениями на перевозки между Россией и Польшей не существует. Как правило, острые проблемы появляются накануне согласования квот на новый период.

«Но сейчас импортёрам можно не волноваться. «Дозволов» хватит всем. Необходимо отметить, что рост экспорта наблюдается не только из Польши, но и из других стран», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что согласно статистике Федеральной таможенной службы, общий импорт России в период с января по май 2018 года составил 95,8 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 16,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые пять месяцев 2018 года продажи польских товаров в России выросли до 2,6 млрд евро с 2,3 млрд евро по сравнению с 2017 годом.

Читайте подробнее: Рост экспорта из Польши в Россию показывает самый лучший результат