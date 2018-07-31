Вторник, 31 Июля 2018 года
20:39:41 МСК

Из-за ремонта на М-10 временно закроют въезды в Великий Новгород из столиц

Общество

В течение трёх месяцев будет действовать временная схема организации дорожного движения

Из-за ремонта на М-10 временно закроют въезды в Великий Новгород из столиц
Иван Шилов © ИА REGNUM
Новгородский Кремль

Великий Новгород, 31 июля 2018, 19:08 — REGNUM  С 1 августа по 30 октября в связи с ремонтом путепровода на автомобильной дороге М-10 (Москва — Санкт-Петербург) будут закрыты съезды из Великого Новгорода в Санкт-Петербург и въезд в город со стороны Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия», ремонт будет проходить на 1-м км подъезда к Великому Новгороду со стороны Санкт-Петербурга у деревни Подберезье.

На три месяца ремонтных работ на этом участке трассы будет организована временная съема организации дорожного движения. Транспортные потоки из Великого Новгорода в Санкт-Петербург будут направлять по правому съезду (на Москву), после чего необходимо будет осуществить разворот в деревне Котовицы перед мостом через реку Волхов в направлении Санкт-Петербурга.

Движение со стороны Москвы в Великий Новгород будет организовано следующим образом: в деревне Подберезье на 531 км на светофоре нужно будет развернуться обратно (в сторону Москвы), а затем двигаться в Великий Новгород через съезд на 530-м км трассы (прямо, через направление С-Петербург — Великий Новгород).

Изменения не коснутся движения транспортных средств из Санкт-Петербурга в Великий Новгород и из Новгорода в Москву, а также основного транзитного движения по М-10.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году из-за ремонта путепровода на трассе М-10 в Чудово Новгородской области образовались многокилометровые пробки, в связи с чем дорожники пересматривали схему организации движения по автомагистрали, а затем сокращали сроки ремонтных работ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить