Минздрав Казахстана изымает опасные лекарства из аптек

Астана, , 18:55 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана объявило об отзыве из аптек нескольких партий препарата «Нортиван», который предназначен для снижения давления. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе минздрава республики.

Решение об изъятии препаратов было принято по просьбе производителей, так как таблетки могут содержать опасные для человека вещества, которые могут вызывать раковые опухоли в печени. Активная субстанция для лекарства была произведена китайской компанией Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Приказ об изъятии лекарств был принят 10 июня.

Напомним, 29 июля СМИ Казахстана сообщили, что минздрав Казахстана изымает из аптек опасные препараты. Жителей республики возмутило «молчаливое» изъятие, так как препараты принимают для снижения давления большое число людей. В минздраве объяснили, что отменять лечение этим препаратом возможно только после консультации с лечащим врачом.

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