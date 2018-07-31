В Россию пытались незаконно провезти 60 тонн фруктов из Казахстана

Оренбург, , 18:31 — REGNUM В Оренбургской области были задержаны три автомобиля, которые перевозили 60 тонн дынь и винограда из Казахстана с недействительными фитосанитарными сертификатами, сообщили 31 июля в пресс-службе Россельхознадзора.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области задержали также три автомобиля, которые перевозили 56,72 тонны абрикосов и чеснока из Киргизии. Груз был отправлен собственникам.

Отметим, в 2018 году управление Россельхознадзора по Оренбургской области задержали 365 транспортных средств с подкарантинной продукцией общим объемом 5,5 тыс. тонн.

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