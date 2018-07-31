Общественники: власти Севастополя скрывают заболевание детей менингитом

Севастополь, , 18:10 — REGNUM Власти скрывают факт заражения серозным менингитом в Севастополе, а факт заболевания воспитанников детсада № 90 серозным менингитом подтверждают официальные врачебные документы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе общественной организации «Севастопольские мамы».

По данным общественников, у них есть на руках выписки врачей городской инфекционной больницы, в которых указан диагноз — серозный менингит (копии документов предоставили в распоряжение редакции ИА REGNUM ). Из выписок видно, что детям провели все необходимые диагностические манипуляции — забор крови, ликвора. А для осмотра пациентов вызывались профильные специалисты, которые подтвердили диагноз — менингит.

«Меня крайне возмущает, что правительство опровергает очевидные факты. Связываю это с тем, что имели место нарушения санитарного режима. Более того, у детей не было скамеек на площадке, и они сидели на земле, на подстилках. Мы об этом писали в СМИ и заявляли в прокуратуру. Возможно, не был проведён комплекс карантинных мероприятий или департамент здравоохранения не хочет портить себе статистику», — отметила руководитель организации Елена Голубева. По её словам, родителей даже не предупредили об опасной инфекции в детсаду.

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«11 июля после обеда мне позвонили из медкабинета нашего сада и сказали, что моя дочь жалуется на головную боль и тошноту. Когда я приехала за ребёнком, медсестра предположила, что у ребенка перегрев. А днём ранее с такими же симптомами из нашей же группы девочка попала в больницу с подтверждённым диагнозом вирусный менингит. То есть медсестра, зная о том, что есть уже ребёнок с менингитом, ничего мне об этом не сказала», — рассказала Мария Байгузова, мама заболевшей менингитом девочки.

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Общественники отмечают, что детей, имевших контакт с заболевшими, распределили к здоровым детям, в другие группы. Карантин в саду объявлен не был.

Как сообщало ИА REGNUM, после распространения информации, о том, что в Севастопольском саду № 90 некоторые воспитанники заболели вирусным менингитом, в правительстве города опровергли эту информацию, отметив, что детей сразила острая респираторная вирусная инфекция.

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