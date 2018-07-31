В Италии чиновница продавала мигрантам гражданство за 500 евро

Реджия-Эмилия, Италия, , 17:48 — REGNUM Правоохранительные органы задержали одну из чиновниц Реджо-Эмилии, города в окрестностях Болоньи, сообщает Il Fatto Quotidiano во вторник, 31 июля.

Задержанную подозревают в коррупции: по версии следствия, за 500 евро она «ускоряла» процесс получения мигрантами итальянского гражданства. Согласившись на взятку, соискатели получали гражданство без очереди. В обычных условиях ожидание длится не менее нескольких месяцев.

По данным правоохранительных органов, за последние 3 года задержанная перевела на свой банковский счет 116 тысяч евро. Если все эти средства были получены в результате преступной деятельности, а расценки не менялись, то итальянское гражданство коррупционным путем получили в Реджо-Эмилии 332 человека.