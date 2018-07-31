«Узбекские железные дороги» запустят продажу билетов через систему Visa

Ташкент, , 17:49 — REGNUM «Узбекские железные дороги» с 1 августа 2018 года запустят продажу электронных билетов на пассажирские поезда в иностранной валюте через платежную систему Visa, сообщили 31 июля в пресс-службе компании.

Продажи билетов будут запущены в тестовом режиме совместно с банком «Ипак Йули». Возврат билетов возможен только через кассы железнодорожных вокзалов на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа стоимость билетов на скоростные поезда Afrosiyob в Узбекистане увеличатся в среднем на 35%. Стоимость проезда из Ташкента в Самарканд в эконом-классе составит 625 рублей.

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