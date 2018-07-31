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В Новосибирске родители школьников не торопятся на школьные ярмарки

Общество

Основную часть школьных принадлежностей родители планируют купить в сентябре — октябре, а одежду в августе

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В Новосибирске родители школьников не торопятся на школьные ярмарки
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Школьный базар на площади Маркса

Новосибирск, 31 июля 2018, 17:47 — REGNUM  В Новосибирске открываются школьные ярмарки. Их планируют разместить на шести площадках. Первая — на площади Маркса перед ГУМом — начала работу 23 июля. В середине августа стартуют ещё пять районных школьных базаров.

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Родители отмечают, что в октябре ту же канцелярскую продукцию можно будет приобрести за полцены
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Родители отмечают, что в октябре ту же канцелярскую продукцию можно будет приобрести за полцены
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На школьных базарах можно купить форму
Анна Алябьева © ИА REGNUM
На школьных базарах можно купить форму

Особого ажиотажа на ярмарке перед ГУМом не наблюдается. Многие родители отмечают, что сейчас цены и на одежду, и на канцелярию завышены. В сентябре — октябре будут большие скидки, а потому перед школой покупают только самое необходимое и в ограниченном количестве.

«Мы дочь в первый класс почти собрали. Покупали постепенно. Сейчас есть всё, кроме формы (её многие школы шьют на заказ). На одежду ушло около шести — семи тысяч рублей: форма, две блузки, туфли, колготки. Портфель и пенал — ещё 5,5 тысяч рублей, но если покупать в октябре, то можно взять со скидкой в 50−60%. Канцелярия обошлась в четыре — пять тысяч рублей (без книг и пособий). Ну и лыжи — от четырёх до шести тысяч рублей», — рассказала ИА REGNUM мама будущей первоклассницы Юлия Гамова.

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Родители пока прицениваются, а дети присматриваются
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Родители пока прицениваются, а дети присматриваются
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Распродажа
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Распродажа

Ещё несколько родителей отметили, что отложили основные покупки для школы на август — дети могут «вытянуться» за месяц.

Напомним, чтобы успеть записать ребёнка в желаемую школу, родители будущих первоклассников Новосибирска в ночь на 1 февраля дежурили у ворот образовательных учреждений — принимать документы на поступления в первые классы школы города начали в полночь 1 февраля.

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Учебники и канцелярия в ассортименте
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Учебники и канцелярия в ассортименте

В 2018 году власти Новосибирска пообещали ввести в эксплуатацию пять школ.

«В новом учебном году новоселье отметят воспитанники школы-интерната № 37 для глухих и слабослышащих детей в Железнодорожном районе, школьники микрорайона «Весенний» Первомайского района, где откроется новая школа на 1250 мест. 1 сентября примет учащихся школа № 82 в Дзержинском районе, основное здание которой было реконструировано в 2017 году, а в этом году завершается строительство пристройки на 450 мест. Будет построена в этом году и школа в микрорайоне «Чистая Слобода», которая вошла в федеральный проект и рассчитана более чем на 1000 мест», — заявили в мэрии города.

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Распродажа
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Распродажа

По предварительным данным, в этом году в школы Новосибирска придут 21,5 тыс. первоклассников.

Тем временем в Кузбассе стартовала традиционная акция «Первое сентября — каждому школьнику», в рамках которой малообеспеченные семьи получают по 5 тыс. рублей, а многодетные семьи, где воспитывается четверо и более детей школьного возраста — по 10 тыс. рублей на семью. Эти средства родители смогут потратить на школьных ярмарках. Как заявили в администрации Кузбасса, до начала учебного года школьные базары в рамках акции пройдут во всех территориях региона.

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Школьный базар в Новосибирске начал работу 23 июля
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Школьный базар в Новосибирске начал работу 23 июля

Читайте ранее в этом сюжете: Ночные дежурства и десять первых классов: идёт запись в школы Новосибирска

regnum author Анна Алябьева
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