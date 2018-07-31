В Новосибирске родители школьников не торопятся на школьные ярмарки

Новосибирск, , 17:47 — REGNUM В Новосибирске открываются школьные ярмарки. Их планируют разместить на шести площадках. Первая — на площади Маркса перед ГУМом — начала работу 23 июля. В середине августа стартуют ещё пять районных школьных базаров.

Особого ажиотажа на ярмарке перед ГУМом не наблюдается. Многие родители отмечают, что сейчас цены и на одежду, и на канцелярию завышены. В сентябре — октябре будут большие скидки, а потому перед школой покупают только самое необходимое и в ограниченном количестве.

«Мы дочь в первый класс почти собрали. Покупали постепенно. Сейчас есть всё, кроме формы (её многие школы шьют на заказ). На одежду ушло около шести — семи тысяч рублей: форма, две блузки, туфли, колготки. Портфель и пенал — ещё 5,5 тысяч рублей, но если покупать в октябре, то можно взять со скидкой в 50−60%. Канцелярия обошлась в четыре — пять тысяч рублей (без книг и пособий). Ну и лыжи — от четырёх до шести тысяч рублей», — рассказала ИА REGNUM мама будущей первоклассницы Юлия Гамова.

Ещё несколько родителей отметили, что отложили основные покупки для школы на август — дети могут «вытянуться» за месяц.

Напомним, чтобы успеть записать ребёнка в желаемую школу, родители будущих первоклассников Новосибирска в ночь на 1 февраля дежурили у ворот образовательных учреждений — принимать документы на поступления в первые классы школы города начали в полночь 1 февраля.

В 2018 году власти Новосибирска пообещали ввести в эксплуатацию пять школ.

«В новом учебном году новоселье отметят воспитанники школы-интерната № 37 для глухих и слабослышащих детей в Железнодорожном районе, школьники микрорайона «Весенний» Первомайского района, где откроется новая школа на 1250 мест. 1 сентября примет учащихся школа № 82 в Дзержинском районе, основное здание которой было реконструировано в 2017 году, а в этом году завершается строительство пристройки на 450 мест. Будет построена в этом году и школа в микрорайоне «Чистая Слобода», которая вошла в федеральный проект и рассчитана более чем на 1000 мест», — заявили в мэрии города.

По предварительным данным, в этом году в школы Новосибирска придут 21,5 тыс. первоклассников.

Тем временем в Кузбассе стартовала традиционная акция «Первое сентября — каждому школьнику», в рамках которой малообеспеченные семьи получают по 5 тыс. рублей, а многодетные семьи, где воспитывается четверо и более детей школьного возраста — по 10 тыс. рублей на семью. Эти средства родители смогут потратить на школьных ярмарках. Как заявили в администрации Кузбасса, до начала учебного года школьные базары в рамках акции пройдут во всех территориях региона.

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