В Москве перед судом предстанет мать за продажу малолетней дочери

Москва, , 17:53 — REGNUM Мать, пытавшаяся продать малолетнюю дочь с целью сексуальной эксплуатации, предстанет перед судом в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (отдел по взаимодействию со СМИ). В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Следствием установлено, что 35-летняя уроженка г. Челябинска совместно с двумя женщинами, имея умысел на извлечение для себя материальной выгоды, договорились о продаже малолетней 2004 года рождения за 1 млн 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в иной зависимости от обвиняемого). Обвиняемая вину не признала. По версии следствия, мать потерпевшей вместе с соучастницами пытались осуществить куплю-продажу девочки в одном из столичных ресторанов 10 января 2018 года. В роли перекупщика выступил человек, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее в суд были направлены уголовные дела в отношении двух соучастниц преступления, с которыми следствием были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. По одному из уголовных дел 17 июля 2018 года был вынесен обвинительный приговор.

«За торговлю людьми, то есть куплю-продажу человека, совершённую в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в иной зависимости от виновного, подсудимая осуждена к трём годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в одном из домов на Алтуфьевском шоссе был обнаружен мёртвым 57-летний мужчина. В убийстве заподозрили его дочерей, которые на допросе признались, что расправились с отцом. Затем подозреваемые заявили о нарушении своих прав при задержании.

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