Градозащитникам мешают проводить протестные пикеты у Смольного

Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Петербургским градозащитникам не дают проводить одиночные пикеты у ворот правительства Северной столицы за сохранение здания на Кирилловской улице, 23. Об этом ИА REGNUM сообщили активисты. Градозащитники отмечают, что накануне в этом здании начали разбирать фасад.

Утром 31 июля одна из градозащитниц пришла к воротам Смольного с плакатом «Жилищный комитет уничтожает историческое здание на Кирилловской, 23». Одиночный пикет не требует никаких согласований, однако, по ее словам, к ней подошёл сотрудник Смольного и объявил, что она якобы нарушает федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Согласно одному из пунктов закона, публичные акции запрещены «на территориях, непосредственно прилегающих к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности».

«Чиновник потребовал от активистки покинуть место пикета, ссылаясь на то, что Смольный, реставрация которого ведётся в настоящий момент, представляет собой опасный объект», — сообщили градозащитники.

Пикетчица согласилась, что Смольный действительно опасен, и перешла ближе к саду-партеру, но туда вскоре приехала строительная техника, а рабочие принялись разбрасывать песок по дорожкам сада. К активистке также вышел другой чиновник, который стоял рядом до окончания пикета.

Градозащитники полагают, что дом №23 по Кирилловской улице, построенный до революции, будет разрушен. Они обращались к главе комитета по охране памятников (КГИОП) Сергею Макарову, так как считают работы по демонтажу фасада незаконными. Активисты подчеркивают, ссылаясь на комиссионное заключение технических специалистов трёх профессиональных организаций, что две фасадные стены здания (лицевая и торцевая) сохранили несущую способность, их возможно укрепить и сохранить. Тем не менее в Смольном настаивают на их демонтаже. Уже идет разборка торцевой фасадной стены дома, рабочие сбивают кирпичи кувалдами.

В Жилищном комитете Санкт-Петербурга отмечают, что дом №23 действительно был возведен в 1907 году, но он не является объектом культурного наследия, в 2008 году его признали аварийным и подлежащим сносу.

Тем не менее в августе 2013 года было принято решение сохранить дом от сноса и признать подлежащим реконструкции. Здание находится в зоне исторической застройки ОЗРЗ-2. Дом включили в перечень объектов для капитального ремонта. Центр доступного жилья Петербурга заказал работы по обследованию объекта и проект капремонта.

«В процессе выполнения работ по капитальному ремонту с перепланировкой квартир были выявлены дефекты в конструкциях, что потребовало дополнительных неотложных технических мероприятий по ликвидации аварийной ситуации», — пояснили в Жилищном комитете.

4 апреля 2018 года на заседании рабочей группы в КГИОП было решено, что в доме №23 по Кирилловской улице можно разобрать отдельные аварийные конструкции «с максимальным сохранением исторических элементов, сохранивших несущую способность и восстановлением внешнего облика здания». КГИОП выдал свое положительное заключение на этот проект 6 апреля. Ожидается, что подрядчик разберет фасады в течение августа, а сам капремонт продлится с января по декабрь 2019 года.

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