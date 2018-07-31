Сирийский экипаж отличился в «Танковом биатлоне»

Москва, , 17:26 — REGNUM Сирийский экипаж, дебютирующий на международном конкурсе «Танковый биатлон» неожиданно занял второе место во втором заезде первого этапа, сообщает 31 июля Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ходе соревнований танковых экипажей, проходящих в подмосковном Алабино, сирийские новички «Танкового биатлона» заняли второе место, уступив белорусским танкистам первое место.

В заезде принимали участие танковые экипажи из Белоруссии, Сирии и Таджикистана.

«Опять отличились дебютанты конкурса — танкисты Сирийской Арабской Республики, которые продемонстрировали завидное для новичков соревнования мастерство в вождении и стрельбе. Экипаж Сирии занял второе место с результатом 28 минут пять секунд», — указано в сообщении.

Отмечается, что танкисты из Таджикистана были вынуждены заменить танк на запасной, так как гусеница была повреждена.

Как сообщало ИА REGNUM, «Танковый биатлон-2018» проводится с 28 июля по 11 августа в подмосковном парке «Патриот».

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