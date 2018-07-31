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Банк России выпустил монеты с героями «Ну, погоди!»

Общество

В оборот поступают монеты номиналом 3 и 25 рублей

Москва, 31 июля 2018, 17:01 — REGNUM  Банк России 31 июля объявил о выпуске в обращение памятных монет из драгоценного и недрагоценных металлов с изображением Волка и Зайца — персонажей советского мультфильма «Ну, погоди!».

Как сообщается, тираж серебряных монет номиналом 3 рубля составит три тысячи штук. Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном исполнении выпущены тиражом 450 тысяч штук, в специальном исполнении (с цветным изображением) — в количестве 50 тысяч штук.

На оборотных сторонах монет размещено рельефное изображение Волка и Зайца, танцующих на коньках, рядом с силуэтами персонажей расположена надпись «Ну, погоди!».

Напомним, что с момента выхода первой серии знаменитого советского мультфильма исполняется 50 лет. Премьера «Ну, погоди!» состоялась 1 июля 1969 года.

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