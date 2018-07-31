На Каспии пройдут совместные учения спасателей прикаспийских государств

Астана, , 16:50 — REGNUM В Мангистауской области Казахстана состоятся международные учения спасателей четырех прикаспийских государств «Тeniz-2018», сообщает 31 июля агентство «КазТАГ».

В учениях примут участие спасательные службы России, Казахстана, Туркмении и Азербайджана. Спасатели отработают взаимодействие по ликвидации ЧС в Каспийском море. На первом этапе стороны обсудят оперативное взаимодействие и обмен информацией, а на втором этапе спасатели продемонстрируют умение искать и спасать людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в городе Актау пройдет V каспийский саммит, в котором примут участие лидеры России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении. В рамках саммита планируется подписание конвенции о правовом статусе Каспия.

Читайте ранее в этом сюжете: На Каспии начались многосферные учения авиации, флота и сухопутных войск