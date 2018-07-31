Мэрию Ярославля просят поспешить с ремонтом беседки на Волжской набережной

Ярославль, , 16:33 — REGNUM Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области направил в КУМИ мэрии Ярославля письмо с просьбой ускорить процесс ремонта Волжской беседки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента Александр Филяев.

Вечером 17 апреля в Ярославле на Волжской набережной обвалилась часть Волжской или Губернаторской беседки, которая является самым узнаваемым символом города и одним из самых посещаемых туристами мест. Обвалилась штукатурка и часть внутреннего деревянного каркаса беседки.

Мэрия города обещала отремонтировать ее ко Дню города, который был 26 мая, но не сделала этого.

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что еще до обрушения орган охраны памятников отправлял предписание в КУМИ мэрии Ярославля выполнить ремонт беседки до 1 ноября 2018 года. После ЧП департамент ОКН провел наблюдение за текущим состоянием и составил акт повреждений. Работы мэрией по ремонту беседки до сих пор не начаты.

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области 31 июля направил в КУМИ мэрии Ярославля письмо с просьбой ускорить процесс ремонта беседки, чтобы работы были проведены в летне-осенний период текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле разваливается Волжская беседка — символ города