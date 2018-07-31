Завершено следствие в отношении семи фигурантов дела о пожаре в Кемерово

Москва, , 16:26 — REGNUM Следственный комитет России завершил предварительное следствие в отношении семерых обвиняемых по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает 31 июля пресс-служба ведомства.

В зависимости от роли каждого фигурантам дела вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьёй 219 Уголовного кодекса «Нарушение требований пожарной безопасности», статьёй 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и статьёй 293 «Халатность».

В частности, генеральный и технический директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Б. и Георгий С., а также гендиректор данного юридического лица Надежда С. обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.

Охранник ООО «Центр защиты» Сергей А., по мнению следствия, не выполнил своих обязанностей по оповещению о пожаре посетителей торгового центра. Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации Александр Н. и директор ООО «Системный интегратор» Игорь П. обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по содержанию систем пожарной безопасности.

Начальнику караула пожарной части №2 «1-го отряда Федеральной противопожарной службы Кемеровской области» Сергей Г. инкриминируется ненадлежащее исполнение обязанностей по спасению людей из горящего торгового центра.

Как ожидается, в ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела. В СК также сообщают, что в отношении ещё четверых обвиняемых пока продолжается следственные действия.

Напомним, в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове в марте 2018 года погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

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