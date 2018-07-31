В Перми запретили парад зомби

Пермь, , 16:25 — REGNUM В Перми отменён парад зомби, который планировалось провести в парке им. Горького 5 августа. Организатор акции сообщил, что акцию запретили из-за нескольких жалоб.

Напомним, что парад должен был состояться 22 июля на набережной Камы, но в проведении там шествия «мертвецов» организаторы получили отказ. Потом проведение мероприятия согласовали с парком им. Горького и назначили парад на 5 августа.

Но с приближением этой даты в информационном пространстве появилась критика со стороны верующих. РПЦ осудила парад зомби, увидев в этом мероприятии риск негативного влияния на психику детей. Региональное отделение Духовного управления мусульман посчитало неприемлемым открытый формат шествия зомби, мероприятие должно носить характер закрытой вечеринки.

«Когда люди (в частности, религиозные организации и просто активисты) слышат слово «зомби», то в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть. Это надо сразу запретить. Ведь не может молодежь просто выйти в город и веселиться? Ведь не могут они примерить образ того, что смотрели с детства. Фильмы и сериалы про зомби очень популярны, их смотрят люди всех возрастов. На фотографиях с прошлых парадов видно, что даже дети принимали участие», — сказал организатор несостоявшегося парада.

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