Эксперты: ярославское правительство «торпедировало» мусорный протест

Ярославль, , 16:32 — REGNUM В Ярославле антимусорный протест фактически сошел на нет, во всяком случае, его видимые проявления, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Между тем ввоз мусора из Москвы не прекращается. Что произошло — ярославцы просто устали от митингов, не приносящих никаких результатов, либо же тему грамотно отработали в региональном правительстве?

«Я хотел бы похвалить региональное правительство, но вряд ли это его заслуги. Как мне кажется, протест не пошел на спад, это просто летняя пауза. Кроме того, появилось много других значимых информационных поводов, и люди просто переключились на них. Это обычное свойство человеческой психики — переключаться с одного на другое. Летом люди заняты отпусками, семьями, учебой, поступлением детей в вузы и так далее — это очевидный фактор. При этом любой человек не может держать на пике своего восприятия больше двух-трех тем. Летом на первый план вышли пенсионная реформа и чемпионат мира, сейчас добавятся выборы в областную думу», — считает политолог Александр Миклин.

По его мнению, мусорная тема не стала хуже или лучше, она объективно ушла на задний план. Однако лето закончится, и она вновь вернется в топ.

Что же касается новой экологической политики, о разработке которой региональное правительство активно рассказывает в СМИ, то Александр Миклин назвал это «торпедированием» антимусорного протеста:

«Неплохой общественный, социальный проект, который инициирован на встречном курсе. Это как торпеда или несколько торпед, которые подбивают нападающий корабль. В эффективности этих мер я не уверен, но предпринять их было нужно. И областное правительство их запустило. Вряд ли они торпедируют общую тему, но потихоньку ее размывают», — полагает Александр Миклин.

С Александром Миклиным согласен и политолог Евгений Голубев. Он тоже считает, что антимусорный протест может вернуться, причем с новой силой.

«Вообще, конечно, региональное правительство очнулось и перехватило инициативу. Собрали все эти рабочие группы, стали более-менее профессионально подходить к вопросам экологии. Самый главный и ключевой вопрос — это, конечно, раздельный сбор мусора. Если они действительно доведут эту ситуацию до ума — а это не факт — то антимусорный протест пойдет на спад. Но пока мы видим больше заявлений и деклараций о намерениях и никаких реальных действий по раздельному сбору мусору. И если этого не произойдет, а это будет понятно к зиме, то, на мой взгляд, антимусорный протест вернется», — говорит Евгений Голубев.

Он отмечает, что это произойдет в случае, если губернатор не выполнит свое обещание о том, что договор о ввозе мусора будет действовать только до конца этого года. Но это далеко не факт:

«Москве же куда-то этот мусор надо будет везти, не в Ярославскую область, так другую. А куда? У всех регионов ситуация более-менее одинаковая. Поэтому я не исключаю такой вероятности, что договор будет существовать и в следующем году, в каком-то другом виде, с другим юрлицом, но суть его не меняется», — считает Евгений Голубев.

В любом случае, по мнению Евгения Голубева, судить о том, реально ли региональное правительство взялось за мусорную тему, можно будет после завершения выборов в областную думу. Если информационная активность правительства по этой теме завершится после 9 сентября, протест может возвратится уже на более высоком уровне. Тем более, что многие ярославцы увидят повышение стоимости платы за вывоз мусора и вряд ли будут этим довольны.