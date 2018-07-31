Июль стал самым жарким во Франции, чего ждать от августа?

Париж, , 16:24 — REGNUM Июль или август, какой месяц станет самым жарким во Франции? Июль уже побил рекорд 1990 года, чего ждать от августа? Задается вопросом Europe 1.

По данным метеослужбы Франции, конец июля был одним из самых жарких в истории метеорологических записей. Первые прогнозы на август говорят о том, что месяц будет знойным, особенно в южных регионах страны.

В июле температура во Франции достигала 36 градусов по Цельсию.

«Сложно спрогнозировать весь месяц, но первые десять дней августа будут очень жаркими», — заявил синоптик Патрик Галуа.

Жара придет на этот раз с Пиренейского полуострова с температурой, которая в Испании и Португалии достигнет 40 градусов по Цельсию. Во Франции жара заденет в основном районы к югу от Луары.