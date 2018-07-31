В Узбекистане 93% школьников не имеют нормального доступа в интернет

Ташкент, , 16:13 — REGNUM До конца 2021 года все школы Узбекистана будут обеспечены широкополосным доступом к интернету со скоростью не менее 10 Мб/с. Об этом говорится в проекте указа президента республики «О мерах по совершенствованию системы народного образования», сообщает 31 июля издание Kun.uz.

В документе отмечается, что 28% школ Узбекистана не имеют компьютерных классов, у 63% отсутствует современное оборудование и у 93% нет высокоскоростного доступа в интернет.

Авторы проекта среди основных проблем общего образования называют слабое техническое оснащение школ, отсутствие современных образовательных технологий и отсутствие прозрачности финансовых расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля министерство народного образования пригласило иностранных инвесторов для открытия частных школ. В ведомстве прорабатывается нормативно-правовая база для создания благоприятных инвестиционных условий.

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