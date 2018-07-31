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Омбудсмен Украины сообщила о необходимости операции для Седикова

Общество

На срочной операции настаивает врач колонии, в которой содержится гражданин России

Киев, 31 июля 2018, 15:51 — REGNUM  Находящемуся в исправительной колонии под Киевом гражданину России Алексею Седикову требуется срочная операция, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова после его посещения на своей странице в Facebook.

По ее словам, несмотря на самочувствие и условия содержания россиянина, на проведении срочной операции настаивает врач колонии. Денисова добавила, что посетила Седикова по личной просьбе российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Ранее она сообщала, что у Седикова серьезные проблемы со здоровьем и ему требуется операция.

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