Омбудсмен Украины сообщила о необходимости операции для Седикова

Киев, , 15:51 — REGNUM Находящемуся в исправительной колонии под Киевом гражданину России Алексею Седикову требуется срочная операция, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова после его посещения на своей странице в Facebook.

По ее словам, несмотря на самочувствие и условия содержания россиянина, на проведении срочной операции настаивает врач колонии. Денисова добавила, что посетила Седикова по личной просьбе российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Ранее она сообщала, что у Седикова серьезные проблемы со здоровьем и ему требуется операция.

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