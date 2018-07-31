Власти Литвы обманут демографию – жителей перепишут без их участия

Вильнюс, , 15:51 — REGNUM Министерство финансов Литвы объявило, что начинает подготовку к всеобщей переписи населения и домовых хозяйств в 2021 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля. Новинкой переписи станет то, что самим жителям не придётся в ней принимать участие — не принимать переписчиков, ни декларировать данные в интернете. Всё планируется провести автоматически, использую информацию центров регистра, самоуправлений, и других информационных систем.

В настоящий момент население некогда 3,5-милионной Литвы официально не достигает и 2,8 млн жителей. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, и даже эти данные нельзя считать объективными, поскольку множество граждан Литвы, физически много лет находясь за границей, декларируют своё место пребывания в Литве. Такие лица платят в фонд социального страхования и таким образом имеют право на бесплатное лечение в Литве. Это гораздо выгоднее, чем лечится, например, в Великобритании — самом популярном направлении эмиграции среди литовцев. Такие люди не декларируют свой отъезд в МИД Литвы, хотя некоторые из них уже больше десятилетия живут за границей, растят детей, купили жильё и так далее. Сколько тысяч, а может и сотен тысяч таких «мёртвых душ», статистика по понятным причинам не указывает.