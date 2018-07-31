В Кемерово ищут площадку под здание кассационного суда общей юрисдикции

Кемерово, , 15:36 — REGNUM В городе Кемерово выбирают площадку для строительства здания кассационного суда общей юрисдикции. Соответствующее поручение главе города Кемерово Илье Середюку дал временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Согласно закону, подписанному Владимиром Путиным, за Уралом будут организованы два кассационных суда. Один из них — в Кемерово. Для Кузбасса — честь и большая ответственность быть одним из центров, где будут пересматриваться судебные акты арбитражных судов, проверяться законность и обоснованность решений и определений судов других субъектов России, где дела рассматривались в первой инстанции», — прокомментировал Цивилёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля Госдума приняла закон, реформирующий систему судопроизводства. В стране начнут работать обособленные надрегиональные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции — всего пять апелляционных и девять кассационных округов. Закон, который подписал президент РФ Владимир Путин, предусматривает размещение организуемых судов в разных городах. Кассационные суды будут находиться в Саратове, Москве, Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке. В Новосибирске будет размещён военный кассационный суд. Апелляционные суды — в Москве, Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Апелляционный военный суд — в городском округе Власиха Московской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске появится два новых суда — кассационный военный суд и пятый апелляционный суд.

Читайте также: Госдума приняла закон об апелляционных и кассационных судах

Идея разнести судебные инстанции по разным территориям получила у новосибирских и кемеровских экспертов позитивный отклик.

Читайте также: Реформа судопроизводства в России: Зачем? Кому? И какой суд?

Читайте ранее в этом сюжете: Разделение судов вернёт доверие к системе и подпортит настроение элитам

Читайте ранее в этом сюжете: Два федеральных суда появятся в Новосибирске