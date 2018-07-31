Замглавы Шлиссельбурга в Ленобласти обвинили после обрушения бассейна

Шлиссельбург, Ленинградская область, , 15:43 — REGNUM Июньское обрушение в Шлиссельбурге (Ленобласть) потолка физкультурно-спортивного комплекса, при котором пострадали дети, привело к возбуждению уголовного дела в отношении заместителя главы администрации муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского района Ленобласти.

Как сообщили 31 июля в Следственном управлении СКР по Ленобласти, чиновница подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Как сообщало ИА REGNUM, падение потолочных конструкций произошло 7 июня 2018 года, когда в чаше бассейна обучением плаванию занималась младшая детская группа под руководством тренера. Фрагменты кирпичей с потолка упали в воду, ранив двоих школьников младших классов — они получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы.

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По версии следствия, вечером того же дня подозреваемая, уже зная о ЧП, дала указание подготовить текст распоряжения «О частичной приостановке деятельности МУП «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс», с указанием директору комплекса о приостановке его работы, якобы в связи с необходимостью ремонта. Она датировала это распоряжение задним числом и собственноручно подписала подложный документ.

«Таким образом предприимчивая глава администрации пыталась переложить ответственность за произошедшее ЧП <…> на директора предприятия, создав видимость того, что последний осуществлял эксплуатацию требующего ремонта помещения вопреки изданному ею распоряжению», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

По месту жительства и работы подозреваемой проведены обыски. Идут другие следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщалось, возможной причиной ЧП является ветхость арматуры потолка, которую скрывал установленный поверх нее пластик. Здание было построено в 1978 году.

По факту самого ЧП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 138 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

По данным следствия, обрушение произошло в результате неудовлетворительного содержания и несвоевременного ремонта здания бассейна лицами из числа руководителей и работников в период с 2011 по 2018 годы.

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