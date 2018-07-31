Лукашенко появился на публике после слухов об «инсульте»

Минск, , 15:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который впервые появился на публике после «новости об инсульте», провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА, выложившее соответствующие фотографии.

«Лукашенко принял сегодня (31 июля) с докладом председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко», — передает вещатель.

В ночь на 30 июля в СМИ появилась информация, что глава Белоруссии Александр Лукашенко якобы перенес инсульт. Позже пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт заявила, что данные сообщения не соответствуют действительности.

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