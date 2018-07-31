В Воронеже установят памятник конструктору Михаилу Калашникову

Воронеж, , 15:23 — REGNUM Памятник советскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову будет открыт в Воронеже в 2019 году — к столетию изобретателя. По информации, прозвучавшей 30 июля на планерном совещании в администрации города, открытие памятника запланировано на 10 ноября следующего года.

Как сообщил глава управы Ленинского района Сергей Корчевников, бюст планируется установить в сквере имени Михаила Калашникова — на улице 20-летия Октября 22с.

Сам сквер им. Калашникова после проведения работ в рамках реализации приоритетного проекта «Благоустройство общественных пространств» будет открыт в конце августа этого года. Здесь уже установили игровое оборудование, сделали освещение, убрали аварийные деревья. В целом работы обошлись в 1,7 млн рублей. В целом же в Ленинском районе ведутся работы по благоустройству 75 объектов на 95 млн рублей.