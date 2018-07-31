Президент Узбекистана подписал закон «О противодействии экстремизму»

Ташкент, , 15:22 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О противодействии экстремизму», который вступит в законную силу через три месяца. Документ опубликован 31 июля изданием «Народное слово».

Документ определяет государственную политику и меры по противодействию экстремизму. В качестве мер по предупреждению экстремизма в законе перечислены: повышение правового сознания, формирование в обществе нетерпимого отношения к экстремизму, запрещение экстремистских материалов и другие.

Организация признается экстремистской в судебном порядке. Информация о запрещенной организации будет публиковаться на сайте министерства юстиции и Верховного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля президент Узбекистана ратифицировал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму, которая была подписана 9 июня 2017 года на XVI конгрессе Совета глав государств ШОС.

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