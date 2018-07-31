Темнокожая легкоатлетка Осакуе из Италии заявила о нападении из-за расизма

Рим, , 15:17 — REGNUM Недавнее нападение на темнокожую итальянку Дэйзи Осакуе, которая специализируется на метании диска, было совершено из расистских побуждений, передает агентство ANSA со ссылкой на слова самой легкоатлетки.

«В этом районе есть темнокожие проститутки, видимо, меня приняли за одну из них. Несмотря ни на что, я считаю Италию прекрасной страной, но у неё есть плохая болезнь — расизм», — сказала Осакуе.

Легкоатлетка добавила, что нападавшие совершили свой поступок не потому, что она Дэйзи, а потому что те хотели избить цветную женщину. Поэтому, убеждена она, виновные должны понести справедливое наказание, а люди не должны бояться говорить о проявлениях расизма.