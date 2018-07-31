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ВС РФ вынес определение по срокам передачи жилья дольщикам

Общество

Суд признал незаконным увязывание срока передачи жилья дольщику с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Москва, 31 июля 2018, 15:06 — REGNUM  Увязывание срока передачи жилья участнику долевого строительства с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию нарушает права гражданина на получение жилого помещения в определенный срок. Такое кассационное определение вынес 31 июля Верховный суд (ВС) РФ.

«Толкование, ущемляющее права гражданина-потребителя на получение в определенный срок жилого помещения в строящемся многоквартирном доме, является недопустимым», — говорится в опубликованном определении.

Таким образом, ВС РФ признал незаконным увязывание срока передачи жилья дольщику с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил 25 июля, что в столице России зарегистрировано около 4,5 тыс. обманутых дольщиков.

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Проблемы долевого строительства жилья
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