ВС РФ вынес определение по срокам передачи жилья дольщикам

Москва, , 15:06 — REGNUM Увязывание срока передачи жилья участнику долевого строительства с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию нарушает права гражданина на получение жилого помещения в определенный срок. Такое кассационное определение вынес 31 июля Верховный суд (ВС) РФ.

«Толкование, ущемляющее права гражданина-потребителя на получение в определенный срок жилого помещения в строящемся многоквартирном доме, является недопустимым», — говорится в опубликованном определении.

Таким образом, ВС РФ признал незаконным увязывание срока передачи жилья дольщику с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил 25 июля, что в столице России зарегистрировано около 4,5 тыс. обманутых дольщиков.

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