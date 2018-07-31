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Главе конторы «Третьяков и партнеры» грозит арест по делу о хищении 330 млн

Общество

Соответствующее ходатайство подано в суд

Москва, 31 июля 2018, 14:51 — REGNUM  Московские следователи обратились в суд с ходатайством об аресте председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова, который по их мнению также замешан в хищении 330 млн рублей у Роскосмоса. Об этом 31 июля сообщает Российское агентство правовой информации.

«Материалы в суд поступили, однако доставки самого Третьякова пока нет», — сообщила пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

Напомним, Третьякову и ряду руководителей в НПО им. Лавочкина предъявлены обвинения в связи с заключением ими фиктивных договоров на оказание юридических услуг. Следователи смогли выяснить, что деньги за эти услуги перечислялись в адвокатскую контору, но работу фактически выполняли штатные сотрудники юротдела НПО им. Лавочкина.

Третьяков в настоящее время объявлен в федеральный розыск.

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