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В Италии продолжает снижаться рождаемость

Общество

В первом квартале 2018 года снижение составило 2,65%

Рим, 31 июля 2018, 14:50 — REGNUM  В первом квартале 2018 года в Италии родилось почти на 3000 детей меньше, чем в аналогичный период прошлого года, снижение составило 2,65%, сообщает во вторник, 31 июля, Il Messaggero со ссылкой на национальную службу статистики.

В прошлом году в стране родилось 458 тысяч детей. Снижение рождаемости фиксируется в Италии уже 10 лет подряд. Смертность превышает рождаемость.

В новом правительстве страны считают это серьезной проблемой и анонсируют меры по исправлению ситуации. В частности, министр по делам семьи Лоренцо Фонтана сообщил, что многодетным семьям могут быть предоставлены налоговые льготы, а потенциальным матерям, задумавшимся об аборте — финансовая помощь для сохранения ребенка.

Обозреватели Il Messaggero в свою очередь полагают, что основной причиной снижения рождаемости является не беспокойство потенциальных родителей о своем благосостоянии, а уменьшение количества женщин детородного возраста. «Дно еще не достигнуто», — отмечает издание.

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Политическая жизнь Италии
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