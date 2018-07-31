В Италии продолжает снижаться рождаемость

Рим, , 14:50 — REGNUM В первом квартале 2018 года в Италии родилось почти на 3000 детей меньше, чем в аналогичный период прошлого года, снижение составило 2,65%, сообщает во вторник, 31 июля, Il Messaggero со ссылкой на национальную службу статистики.

В прошлом году в стране родилось 458 тысяч детей. Снижение рождаемости фиксируется в Италии уже 10 лет подряд. Смертность превышает рождаемость.

В новом правительстве страны считают это серьезной проблемой и анонсируют меры по исправлению ситуации. В частности, министр по делам семьи Лоренцо Фонтана сообщил, что многодетным семьям могут быть предоставлены налоговые льготы, а потенциальным матерям, задумавшимся об аборте — финансовая помощь для сохранения ребенка.

Обозреватели Il Messaggero в свою очередь полагают, что основной причиной снижения рождаемости является не беспокойство потенциальных родителей о своем благосостоянии, а уменьшение количества женщин детородного возраста. «Дно еще не достигнуто», — отмечает издание.