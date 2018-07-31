Польские снайперы-женщины прибыли в Донбасс

Донецк, , 14:44 — REGNUM Подразделение польских снайперов-женщин, входящие в состав польской частной военной компании (ЧВК), прибыло в зону проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС») в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

«В зону «ООС» прибыло подразделение профессиональных снайперов-женщин, так называемых «валькирий»…, — сказал Марочко. — Подразделение будет рассредоточено вдоль линии боевого соприкосновения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Донбассе вспыхнула война после того, как жители региона на поддержали госпереворот в Киеве. Новые украинские власти направили националистические батальоны и армию против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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