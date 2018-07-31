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МИД РФ поблагодарил пакистанских пилотов за спасение российского альпиниста

Общество

Мужчина находится в пакистанском госпитале в тяжелом состоянии

Москва, 31 июля 2018, 14:37 — REGNUM  Благодарность властям Пакистана и пилотам, участвовавшим в спасении российского альпиниста Александра Гукова, выразила 31 июля пресс-служба министерства иностранных дел России.

«Выражаем глубокую признательность властям Исламской Республики Пакистан и лично пакистанским пилотам за помощь в спасении нашего соотечественника», — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что состояние Гукова оценивается как тяжелое. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь в военном госпитале в Скарду.

Напомним, двое альпинистов из России — Сергей Глазунов и Александр Гуков — 10 июля направились к вершине Латок-1 в пакистанском Каракоруме, однако были заблокированы на крутом склоне. Глазунов погиб 25 июля, сорвавшись с горы. Его напарник оставался на горе, практически без снаряжения. Из-за сложных условий спасти его удалось только накануне.

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