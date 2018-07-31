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Власти Казахстана призвали сообщать правильную информацию о пенсии

Общество

Неправильная подача информации вводит людей в заблуждение

Астана, 31 июля 2018, 14:33 — REGNUM  Власть в Казахстане должна культивировать в обществе только правдивые сообщения и комментарии о пенсионных выплатах, заявила заместитель министра труда и социальной защиты населения республики Светлана Жакупова. Об этом 31 июля сообщает агентство «КазТАГ».

По её словам, неправильная подача информации вводит людей в заблуждение. Она привела пример, который обсуждается в социальных сетях, что взносы в Пенсионный фонд необходимо будет отчислять якобы с продажи автомобилей или недвижимости.

Жакупова добавила, что подобные сообщения не соответствуют действительности. Пенсионные взносы удерживаются только по договору об оказании услуги или выполнении работ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июля в Казахстане вступил в силу закон, который обязывает граждан республики, работающих по договору гражданско-правового характера (фрилансеров), отчислять обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд.

Читайте ранее в этом сюжете: Фрилансеров в Казахстане обязали делать взносы в пенсионный фонд

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Экономика Казахстана
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