Власти Казахстана призвали сообщать правильную информацию о пенсии

Астана, , 14:33 — REGNUM Власть в Казахстане должна культивировать в обществе только правдивые сообщения и комментарии о пенсионных выплатах, заявила заместитель министра труда и социальной защиты населения республики Светлана Жакупова. Об этом 31 июля сообщает агентство «КазТАГ».

По её словам, неправильная подача информации вводит людей в заблуждение. Она привела пример, который обсуждается в социальных сетях, что взносы в Пенсионный фонд необходимо будет отчислять якобы с продажи автомобилей или недвижимости.

Жакупова добавила, что подобные сообщения не соответствуют действительности. Пенсионные взносы удерживаются только по договору об оказании услуги или выполнении работ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июля в Казахстане вступил в силу закон, который обязывает граждан республики, работающих по договору гражданско-правового характера (фрилансеров), отчислять обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд.

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