За стычки с полицией мигрантов будут высылать из Италии

Рим, , 14:28 — REGNUM Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини на своей странице в Twitter во вторник, 31 июля, анонсировал принятие нового закона о безопасности, который, в частности, ужесточит наказания за стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

Комментируя недавний подобный инцидент, вице-премьер выразил удивление, почему журналисты называют человека, начавшего потасовку с полицейскими, «просителем убежища». По его мнению, таких граждан нужно называть «бандитами» и высылать из страны.

Нынешние законы защищают всех без исключения мигрантов, даже если они являются «бандитами», такая ситуация ненормальна, и она будет изменена, добавил Сальвини.