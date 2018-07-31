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За стычки с полицией мигрантов будут высылать из Италии

Общество

Глава МВД Маттео Сальвини анонсировал новый закон о безопасности

Рим, 31 июля 2018, 14:28 — REGNUM  Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини на своей странице в Twitter во вторник, 31 июля, анонсировал принятие нового закона о безопасности, который, в частности, ужесточит наказания за стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

Комментируя недавний подобный инцидент, вице-премьер выразил удивление, почему журналисты называют человека, начавшего потасовку с полицейскими, «просителем убежища». По его мнению, таких граждан нужно называть «бандитами» и высылать из страны.

Нынешние законы защищают всех без исключения мигрантов, даже если они являются «бандитами», такая ситуация ненормальна, и она будет изменена, добавил Сальвини.

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Политическая жизнь Италии
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