Бывший директор школы в Татарии выплатит штраф из-за отравления 44 детей

Арский район, Татария, 31 июля 2018, 14:28 — REGNUM Арский районный суд обязал бывшего директора казанбашской общеобразовательной школы (Татария) выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей из-за отравления 44 детей в феврале 2018 года, сообщает 31 июля пресс-служба региональной прокуратуры.
«Инцидент стал возможным вследствие ненадлежащего исполнения директором школы своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.
Из сообщения следует, что бывший руководитель образовательного учреждения знал о наличии у школьного повара симптомов кишечной инфекции, но не принял меры к ее временному отстранению от работы. Свою вину он признал и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
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