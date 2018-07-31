Гражданку РФ осудили в Белоруссии на три года за ввоз марихуаны из ЕС

Минск, , 14:26 — REGNUM Три года лишения свободы получила гражданка России за попытку незаконного провоза через польско-белорусскую границу 1,1 г марихуаны. Об этом сообщает 31 июля пресс-служба Брестского областного суда.

Отмечается, что обвиняемая признана виновной в хранении и перевозки наркотиков, а также «в незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза». В суде уточнили, что по совокупности преступлений суд лишил российскую гражданку свободы на три года без конфискации имущества.

По сведениям правоохранителей, гражданка РФ приобрела наркотики на территории ЕС, а затем, спрятав в ручной клади, попыталась ввезти марихуану через пункт пропуска «Варшавский мост».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2018 года во Вьетнаме суд приговорил гражданку России к пожизненному заключению за попытку ввоза в страну почти трёх килограммов кокаина.

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