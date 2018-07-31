Корпус в трещинах, ремонт: два ямальских интерната не готовы к 1 сентября

Салехард, , 14:30 — REGNUM На Ямале дети тундровиков вынуждены учиться вдали от стойбищ, в школах-интернатах. В 2018 году в 32 школах-интернатах будут обучаться более четырех тысяч детей северных кочевников. Однако возникли проблемы со сдачей двух школ — Антипаютинского и Панаевского интернатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов 30 июля провёл заседание Совета глав муниципальных образований, где обсуждалась готовность образовательных учреждений к началу учебного года.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тазовского района Василий Паршаков отчитался о реконструкции интерната в селе Антипаюта. По его словам, ранее, чем в ноябре, интернат двери не откроет, но школьников распределят до сдачи объекта в учреждения других районов.

Тем временем в СМИ разгорелись страсти вокруг Панаевской школы-интерната, где здание одного из корпусов покрылось трещинами. По словам заместителя губернатора Татьяны Бучковой, слухи о том, что власти ЯНАО скрывают сложную ситуацию с объектом в селе Панаевск, сильно преувеличены. Заключение экспертной комиссии о дальнейшей эксплуатации учебного корпуса будет представлено муниципалитету до 15 августа. Учебный процесс для детей и качественные условия проживания обязательно будут созданы.

По информации издания «Север-Пресс», администрация Ямальского района рассматривает несколько вариантов учёбы и проживания 275 школьников, если покрывшийся трещинами корпус придётся закрыть. А именно, один из спальных корпусов переоборудовать в учебный или под классы приспособить игровые комнаты. Для школьников временно организовать двухсменный режим работы. А для внеурочной деятельности задействовать площади культурно-досугового центра «Панаевский».

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