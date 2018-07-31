Лето кончается: жителей Томской области предупредили о заморозках

Томск, , 14:17 — REGNUM В Томской области в ближайшее время возможны заморозки. Объявлено штормовое предупреждение.

«2−3 августа местами по области при прояснениях ожидаются заморозки до 0…-3°С», — сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 июля, в Томском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Добавим, погодные аномалии для Сибири — не редкость, в том числе в летний период. Некоторые регионы могут страдать от аномальной жары или терпеть бедствия из-за непрекращающихся дождей, а в других регионах в это же время может идти снег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года снег выпадал в Окинском районе Бурятии, а также в городе Норильске Красноярского края.

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