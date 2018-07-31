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В Липецкой области в МФЦ зарегистрировали более миллиона обращений

Общество

Область ставят в пример другим регионам

Липецк, 31 июля 2018, 14:11 — REGNUM  В Липецкой области в многофункциональные центры «Мои документы» за шесть месяцев 2018 года поступило более миллиона обращений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, итоги деятельности МФЦ подвели участники совещания в УМФЦ региона, которое прошло 30 июля.

В центрах «Мои Документы» оказывают более 300 государственных, муниципальных и сопутствующих услуг. Количество обращений за год увеличилось на 8%. Уровень удовлетворенности граждан работой МФЦ, согласно данным опросов, превысил 98%.

Наиболее популярными у населения остаются услуги Росреестра и Кадастровой палаты, доля которых в общем количестве запросов составила 39,5%. По сравнению с 2017 годом спрос на услуги МВД вырос на 87%. На третьем месте — услуги областного управления социальной защиты населения.

«Получать госуслуги быстро, без долгих очередей могут и жители самых отдаленных населенных пунктов», — заявил глава региона Олег Королев.

Достигнутые успехи отмечены Минэкономразвития России. При составлении рейтинга регионов за первый квартал Липецкая область вошла в число лидеров. Также в рамках межрегиональной конференции «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и сервисная модель развития малого и среднего предпринимательства» в апреле в Рязани состоялось окружное совещание по вопросам реализации проекта по предоставлению государственных услуг гражданам в МФЦ субъектов Центрального федерального округа. Опыт Липецкой области по созданию многофункциональных центров и организации межведомственного электронного взаимодействия с органами власти рекомендован в качестве примера для тиражирования в субъектах РФ.

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Центры государственных услуг «Мои документы»
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