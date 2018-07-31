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Гражданин Украины торговал наркотиками в Калуге

Общество

Теперь злоумышленника ждёт длительный тюремный срок

Калуга, 31 июля 2018, 14:10 — REGNUM  Калужский районный суд приговорил к семи годам лишения свободы 34-летнего гражданина Украины. Такое наказание, отбывать которое мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, назначено за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы. Об этом 31 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора города Калуги Эмма Гаспарян.

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Судом и следствием установлено, что в начале марта 2018 года организатор преступной группы, который в настоящее время находится в розыске, незаконно приобрёл наркотическое средство — героин массой около 50 грамм. Затем спрятал его в тайник возле жилого дома по улице Стеклянников Сад города Калуги. Дальнейшие указания он передал сообщением через программу Telegram другому члены банды — гражданину Украину, должен был сбыть наркотик.

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«Во время транспортирования наркотика на автомашине мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое средство», — уточнила Гаспарян.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 июля, в Калуге была задержана местная жительница, у которой в ходе личного досмотра полицейские обнаружили 12 свёртков с героином общей массой более 20 граммов. По версии правоохранителей, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта наркозависимым лицам. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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