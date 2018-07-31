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Владимирские чиновники могут ответить за покалеченного ребенка

Общество

В СКР отмечают, что местные власти во Владимирской области халатно относятся к бесхозным и аварийным объектам

Владимир, 31 июля 2018, 14:07 — REGNUM  Во Владимирской области 12-летняя девочка получила множественные травмы, упав с крыши заброшенной фермы в Судогодском районе. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, девочка вместе с друзьями играла на территории заброшенной фермы, забралась на крышу, шифер на которой не выдержал нагрузки и лопнул. Ребенок из-за падения с высоты в 5,5 метров получил многочисленные травмы и был доставлен больницу, где врачи оказали девочке помощь и смогли стабилизировать тяжелое состояние.

Сейчас следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью. При осмотре места происшествия выяснилось, что территория не была ограждена, доступ к заброшенному зданию был открыт, около него не было даже предупреждающих об опасности знаков.

Как отметила пресс-служба следственного комитета, это — не первый случай в регионе. За пять лет уже было семь подобных происшествий, в результате четыре ребенка погибли. Буквально в июне следователи сообщали губернатору Светлане Орловой, что местные врасти подходят к решению проблемы заброшенных зданий пассивно.

«В муниципальных образованиях не проведена ревизия всех имеющихся на территории недостроенных, бесхозных и аварийных объектов, не во всех случаях приняты меры к установлению их принадлежности, сносу, консервации, сооружению ограждений, запрещающих знаков с целью предупреждения доступа на их территорию посторонних лиц, прежде всего детей», — сообщила пресс-служба.

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