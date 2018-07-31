Подозреваемые в убийстве отца сестры рассказали о «рабстве»

Москва, , 14:05 — REGNUM Сёстры, которые подозреваются в убийстве своего 57-летнего отца на северо-востоке Москвы, рассказали сотрудникам московской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК), что мужчина фактически заставлял их выполнять «роль рабынь». Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников в интервью РБК.

«Они рассказывают, что мужчина (отец) систематически избивал их, — сказал Мельников. — (…) К тому же, по их словам, отец постоянно им угрожал».

Ответственный секретарь ОНК пояснил, что в доме погибшего, со слов девушек, всегда был револьвер, дробовик, пистолет, а также бейсбольная бита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено в одном из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля 2018 г. Стражи порядка по «горячим следам» задержали трёх дочерей погибшего, которые позже в ходе допроса признали свою вину.

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