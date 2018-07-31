В Мособлдуме выступили за упрощение процедуры регистрации на даче

Красногорск, , 15:03 — REGNUM Инициатива Минстроя РФ упростить порядок перевода садовых домов в жилые давно назрела и носит положительный характер, считает первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента 31 августа. По словам парламентария, для многих дача из небольшого домика, куда раньше приезжали только на летний период, превратилась в место постоянного жительства. В пресс-службе подчеркнули, что в настоящий момент в Подмосковье насчитывается более 11 тыс. садовых некоммерческих товариществ.

«Это не удивительно, ведь другой стала инфраструктура дачных поселков. Во многие из них проведены вода и газ, а некоторые городские жители даже сбегают на дачу от профилактических отключений горячей воды в квартирах», — подчеркнул Чаплин.

Согласно действующему законодательству, регистрация в домах в садовых товариществах по постоянному или временному месту жительства запрещена. Если подготовленный Минстроем РФ проект постановления правительства примут, то органы местного самоуправления получат право признать садовый дом жилым или жилой — садовым. Решение будет производиться по упрощённой схеме на основании заключения по обследованию технического состояния объекта.

По мнению Никиты Чаплина, облегчённая процедура регистрации в посёлках будет удобна при взаимодействии с государственными органами.

«Например, все извещения из налоговой или ГИБДД приходят по месту регистрации, а если человек большую часть времени проводит на даче, то в его почтовом ящике копятся письма и пенни. Благодаря возможности зарегистрироваться там, где живешь, эта проблема решится», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года Москва выделит 3,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры дачных посёлков в Московской области.

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