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В Узбекистане повысят стоимость проезда в скоростных поездах

Общество

Стоимость проезда из Ташкента в Самарканд для билетов эконом-класса составит 625 рублей

В Узбекистане повысят стоимость проезда в скоростных поездах
Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР
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Ташкент, 31 июля 2018, 13:58 — REGNUM  В Узбекистане стоимость проезда на современных скоростных поездах Afrosiyob с 15 августа увеличится на 35%, сообщает 31 июля издание «Народное слово» со ссылкой на АО «Узбекские железные дороги».

Стоимость проезда из Ташкента в Самарканд для билетов эконом-класса составит 78 тыс. сумов (625 рублей), для билетов бизнес-класса — 105 тыс. сумов (841 рубль), VIP-класса — 151 тыс. сумов (1209 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Узбекские железные дороги» планирует запустить в декабре 2018 года два новых поезда в Россию: «Ташкент — Москва» и «Ташкент — Казань».

Читайте ранее в этом сюжете: «Узбекские железные дороги» запустят два новых поезда в Россию

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