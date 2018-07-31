Вторник, 31 Июля 2018 года
14:26:50 МСК

Ростовчане могут отслеживать движение транспорта через мобильное приложение

Общество

Информация обновляется каждые 30 секунд

Ростов-на-Дону, 31 июля 2018, 13:52 — REGNUM  Департамент транспорта Ростова-на-Дону информирует горожан о запуске мобильного приложения, с помощью которого пассажиры будут отслеживать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси. С помощью «Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» можно узнать, в какое время нужный транспорт прибудет на остановку, сообщает ИА REGNUM 31 июля.

Информация о местонахождении транспорта обновляется каждые 30 секунд. Также в приложении можно уточнить список всех номеров транспорта, которые проходят через остановку, проложить маршрут до нужной точки. Эта функция пригодится тем, кто мало знаком с городом-миллионником.

В городском департаменте отмечают, что приложения показывают движение транспорта в реальном времени не только в Ростове-на-Дону, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и ещё 55 городах России и Белоруссии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить