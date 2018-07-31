Ростовчане могут отслеживать движение транспорта через мобильное приложение

Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM Департамент транспорта Ростова-на-Дону информирует горожан о запуске мобильного приложения, с помощью которого пассажиры будут отслеживать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси. С помощью «Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» можно узнать, в какое время нужный транспорт прибудет на остановку, сообщает ИА REGNUM 31 июля.

Информация о местонахождении транспорта обновляется каждые 30 секунд. Также в приложении можно уточнить список всех номеров транспорта, которые проходят через остановку, проложить маршрут до нужной точки. Эта функция пригодится тем, кто мало знаком с городом-миллионником.

В городском департаменте отмечают, что приложения показывают движение транспорта в реальном времени не только в Ростове-на-Дону, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и ещё 55 городах России и Белоруссии.