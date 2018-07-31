В Германии запущена антирасистская кампания под хэштегом #MeTwo

Берлин, , 14:00 — REGNUM В немецкоязычном сегменте интернета запущен хэштег #MeTwo, призванный бороться с расизмом в Германии, пишет газета El País.

Инициатором акции стал немецкий гражданин турецкого происхождения Али Кан. 24-летний Кан предложил всем людям, столкнувшимся с вопросом интеграции в немецкое общество, поделиться своими проблемами. Поводом для возникновения инициативы стал случай с футболистом турецкого происхождения Месутом Озилом, покинувшим сборную Германии из-за расистских оскорблений.

«Почему Two (два)? Потому что я больше, чем одна идентичность», — пояснил Али Кан на своей странице в Facebook.

Инициатива нашла широкий отклик в сети. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Twitter посоветовал каждому, кто считает, что в Германии нет расизма, почитать публикации под новым хэштегом.

В настоящее время 22% населения Германии имеет иностранное происхождение. Хэштег #MeTwo созвучен недавней кампании #MeToo, появившейся в 2017 году после обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, которая призывала женщин поведать миру о проблеме харассмента.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган пообщался с покинувшим сборную Германии футболистом Месутом Озилом