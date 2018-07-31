Менее 50% знают о связи ожирения с развитием рака – Росздравнадзор

Москва, , 13:46 — REGNUM Проведенное в 2017 году исследование осведомленности о рисках рака показало, что менее половины респондентов знают о взаимосвязи ожирения и развития онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба Росздравнадзора со ссылкой на данные Американского института изучения рака.

«Согласно новому докладу Минздрава РФ, число россиян с диагностированным ожирением достигло двух миллионов, или 1,3% от населения страны», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что избыточный вес может вызвать появление 12 видов рака: печени, яичников, простаты, желудка, ротоглотоки, толстого кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и эндометрия. Поэтому в Росздравнадзоре рекомендуют ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать рекомендации по поддержанию нормального веса и активного образа жизни.

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