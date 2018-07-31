Пользователи Twitter помогли бездомному веб-разработчику найти работу

Сан-Франциско, США, , 14:02 — REGNUM Пользователи Twitter помогли 26-летнему бездомному веб-разработчику из Кремниевой долины найти работу. Больше 130 тыс. человек разместили на своих страницах его объявление и резюме.

Веб-разработчик Дэвид Касарес распечатал десятки экземпляров собственного резюме и вышел на улицы Сан-Франциско, чтобы раздать копии незнакомым прохожим. Его заметила визажист Жасмин Скофаил и решила выложить объявление и резюме Касареса в своём Twitter.

https://twitter.com/jaysc0/status/1022995030015766528

«Сегодня я увидела, как этот молодой бездомный просил людей взять резюме, а не деньги. Если кто-нибудь из Кремниевой долины сможет ему помочь, это будет потрясающе. Пожалуйста, ретвит, чтобы мы могли помочь Дэвиду».

Девушка уточнила, что прежде чем опубликовать фотографии, спросила разрешения у своего нового знакомого. Чуть позже она написала, что созвонилась с Дэвидом. Он ей рассказал, что приехал в Кремниевую долину с мечтой стать успешным в области технологий. Однако пока что он спит в парках и пытается получить хотя бы внештатную работу.

Запись собрала свыше 220 тыс. лайков и 137 тыс. ретвитов. В результате Касарес получил более 200 предложений о работе, в том числе от крупных технологических гигантов. Он рассказал New York Post, что к нему обратился Google и другие крупные компании, а также множество стартапов.

Впрочем, нашлись и те, кто обвинил Жасмин в попытке прорекламировать себя, а не Дэвида.

«Я не ожидала, что мы получим так много ответов на резюме. Но чего я еще больше не ожидала, так это обвинений в том, что я решила помочь человеку. Некоторые люди говорят, что я невежественная, эгоистичная и делаю это всё ради саморекламы. Мне хотелось бы, чтобы люди хотя бы иногда могли видеть хорошее в других», — написала девушка.

Касарес вырос в Техасе. Он получил высшее образование в области информационных систем управления в техасском университете A&M. После учёбы ему поступило предложение устроиться веб-разработчиком в General Motors в Остине. Однако молодой человек предпочел переехать в Кремниевую долину и реализовать собственный проект. Деньги закончились, а стартап успеха не возымел. Касаресу пришлось жить в машине, время от времени перебиваясь небольшими заработками. Когда машину пришлось вернуть в прокат, молодой человек стал ночевать на лавочке в парке. Выйти на улицы города с объявлением о поиске работы стало для него последним шансом. По словам молодого человека, если бы на просьбу о помощи никто не откликнулся, то ему пришлось бы вернуться домой и отказаться от мечты.

Сан-Франциско входит в десятку городов США с самым большим количеством бездомных. По официальным данным, в городе проживает порядка 7 тыс. бомжей. Однако реальная численность бездомных составляет 10−12 тысяч. В Сан-Франциско есть ночлежки только на 1300 мест, поэтому многим бездомным приходится спать на улице.

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