На Москву движется циклон с дождями

Москва, , 13:37 — REGNUM В конце недели в Москве ожидаются дожди. Их принесёт циклон, который идёт с северо-запада. Об этом сегодня, 31 июля, на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

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Согласно прогнозам метеорологов, солнечная и сухая погода продержится в Московском регионе до 3 августа. Воздух будет прогреваться в дневные часы до 30 градусов тепла. А уже с субботы, 4 августа, заметно похолодает. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до 13 градусов. Погода будет облачная, местами ожидаются кратковременные дожди.

Добавим, что в последний день июля в Москве погода будет сухой и тёплой. Температура воздуха составит 25−27 градусов, что выше климатической нормы на два-три градуса.

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